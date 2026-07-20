La broma de un piloto que generó polémica: les hizo creer que Argentina había salido campeón

Un piloto español sorprendió a los pasajeros de un vuelo que coincidió con la final del Mundial 2026 al anunciar por los altoparlantes que la Selección Argentina se había consagrado campeona del mundo.

El mensaje desató una explosión de alegría a bordo. Gritos, aplausos y festejos se apoderaron de la cabina, ya que los pasajeros no podían seguir el partido en tiempo real y confiaban en la información brindada desde la cabina de mando.

Sin embargo, minutos después se conoció que España había derrotado 1-0 a Argentina en el tiempo suplementario. El anuncio había sido, aparentemente, una broma, lo que provocó sorpresa y un intenso debate en las redes sociales.

El video del momento se viralizó rápidamente. Mientras algunos usuarios lo tomaron con humor, otros cuestionaron que se difundiera una información falsa sobre un acontecimiento de semejante importancia.