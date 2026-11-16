La CAI eliminó a Newbery y se metió en las semifinales del Regional Amateur

El Azurro volvió a imponerse ante Jorge Newbery. Esta vez fue por 3-2 en el Estadio Municipal de Kilómetro 3 y, con un global de 6-4, selló su clasificación a la próxima instancia de la Región Patagonia.

José Chacón, con un doblete, puso en ventaja a la CAI. Sin embargo, el Aeronauta reaccionó y llegó al empate con los goles de Billalba y Galdame.

Cuando Newbery buscaba dar vuelta la serie, Ávila apareció para marcar el 3-2 definitivo y desatar el festejo del equipo dirigido por Nicolás Segura y Andrés Silvera.

Ahora, el conjunto comodorense enfrentará a Escorpión de Río Gallegos en las semifinales, en busca de seguir avanzando en su camino hacia el ascenso.