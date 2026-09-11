La canasta básica en Santa Cruz saltó a 1 millón de pesos en agosto

Análisis sobre los datos de la inflación correspondientes al mes de agosto de 2026, la cual se ubicó en un 1,7% a nivel nacional y en un 1,8% en la región patagónica. Durante la emisión de La Mañana de LU12, se abordó la brecha de precios existente entre las distintas jurisdicciones del país y el impacto en el poder adquisitivo local: “Argentina sigue siendo la inflación más alta del continente”.

En el marco del informe técnico elaborado por la consultora Analítica sobre la canasta básica para una familia tipo de clase media, se detalló el costo del supermercado en Santa Cruz: “Del Chango que nos sale carísimo… estábamos en 700.000 pesos y ahora ya nos fuimos a 1 millón”. Asimismo, se explicaron las razones de los valores en la región: “mantener el consumo habitual se ha vuelto muchísimo más caro (…) refleja el costo en fletes de que las cosas lleguen hasta acá, las distancias en transporte y los costos locales”.

Respecto a los rubros específicos en la Patagonia, se indicó que educación fue el de mayor aumento con un 3,4%, seguido por salud con un 2,4% y alimentos y bebidas con un 2,2%. En contraste, el sector de prendas de vestir y calzado registró una baja del 0,2% respecto al mes anterior, fenómeno atribuido al cierre de comercios locales, la proliferación de ferias y el incremento de las compras virtuales a través de plataformas en línea.