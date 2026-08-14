La carta de Messi a su padre: “No me daban más las piernas, quería llevarte la Copa”

La Opinión Austral publicó una edición especial tras la carta que Lionel Messi le dedicó a su padre, en la que repasó distintos momentos de su carrera y compartió un mensaje cargado de emoción.

En la carta, Messi expresó: “No me daban más las piernas, yo quería llevarte la Copa y no me daba el cuerpo”.

El mensaje también refleja el vínculo entre Messi y su padre, a quien describió como amigo, representante y padre: “Fuiste amigo, fuiste representante, fuiste padre”.

Durante el análisis se recordó una jugada de la final en la que Messi quedó frente al arquero tras recibir un pase de Julián Álvarez. La acción volvió a tomar relevancia a partir de sus propias palabras sobre el desgaste físico que atravesó durante el Mundial.

También se repasaron distintos momentos del torneo y gestos de Messi que, a partir de la carta, adquieren un nuevo significado, especialmente aquellos vinculados con su padre.

El debate incluyó además el rendimiento de la Selección Argentina en la final y el planteo de que el desgaste físico de los jugadores pudo haber influido en el desarrollo del partido.

La carta de Messi generó una fuerte repercusión y volvió a poner el foco en el aspecto humano y emocional que atraviesan los futbolistas más allá de lo que sucede dentro de la cancha.