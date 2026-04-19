La colecta de alumnos del Industrial 6 para traer un avión recuperado del narcotráfico

Estudiantes de la Escuela Industrial N° 6 de Río Gallegos iniciaron una campaña para trasladar un avión Cessna 206 recuperado del narcotráfico. La aeronave fue hallada en Santa Fe en 2025 y la Justicia Federal dispuso su entrega para fines educativos, convirtiendo un bien incautado en una herramienta clave para la formación técnica.

El objetivo de la colecta es financiar el transporte terrestre desde la ciudad de Rafaela hasta la capital santacruceña. Actualmente, esta es la única tecnicatura en aeronáutica del país que no cuenta con aviones propios para realizar las prácticas reales exigidas por la ANAC, por lo que su llegada es fundamental para los futuros mecánicos.

La comunidad educativa y los padres de los alumnos invitan a la sociedad a colaborar con cualquier aporte para concretar el traslado. Los interesados en ayudar pueden realizar su donación a través de Mercado Pago al alias indu6.aeronave.mp o mediante transferencia al CVU 0000003100075066875930.

La historia de esta aeronave comenzó cuando fue encontrada abandonada en un campo de Curupaytí con matrícula boliviana y rastros de cocaína. Tras permanecer bajo custodia de Gendarmería Nacional, ahora espera el apoyo de todos para llegar a su nuevo hogar en el Indu 6 y potenciar la capacitación de los jóvenes profesionales.