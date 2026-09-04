La concejal Elizabeth Romanelli analiza el riesgo de aluvión en El Chaltén tras lo ocurrido en Nepal

Radio LU12 AM680 entrevistó a Elizabeth Romanelli, concejal de El Chaltén, para abordar la preocupación comunitaria por el riesgo de aluvión (GLOF) tras el colapso ocurrido en Nepal y la necesidad de establecer un plan de contingencia ante los estudios del CONICET y la Universidad de Buenos Aires sobre la ladera del Cerro Solo y la Laguna Torre.

Durante el diálogo, la concejal precisó las diferencias entre ambos escenarios y la naturaleza del fenómeno local: “Lo de Nepal fue sin duda una tragedia de magnitud muy importante… Acá lo que se entiende es que se podría movilizar lo que es la pared lateral del Cerro Solo, que antes estaba contenida por el Glaciar Torre. El glaciar fue retrocediendo y esa pared quedó suelta sumado a otras condiciones como el calentamiento global, la incidencia de lluvias y las altas temperaturas”.

Asimismo, Romanelli advirtió sobre las zonas del pueblo que se verían comprometidas en caso de un desprendimiento: “Esa agua va a escurrir río abajo. La zona de la ribera del río Fitz Roy puede sufrir alguna inundación, donde justamente tenemos los servicios esenciales: la luz, el gas, la terminal de ómnibus y hasta el puesto sanitario. El proceso está teniendo un avance a pasos agigantados y eso no lo podemos desconocer”.

Respecto a la respuesta institucional necesaria, la edila hizo un llamado a las autoridades y resaltó la importancia de la prevención activa: “Lo que yo le pido a las autoridades tanto provinciales como municipales es que se pongan a trabajar en los protocolos de evacuación, en los puntos de encuentro y en la prevención. No hay que alarmar ni infundir miedo a la población, sino estar atentos y tener protocolos de evacuación. Se está trabajando en un sistema de alerta temprana con sensores en la montaña que nos darían un margen de 45 minutos a una hora hasta que llegue el agua”.