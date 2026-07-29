La cultura nos define: un homenaje a quienes construyeron la identidad de Santa Cruz

La cultura es la memoria viva de un pueblo. En Santa Cruz, hombres y mujeres de distintas disciplinas dejaron una huella que hoy forma parte del patrimonio cultural de la provincia y sigue inspirando a nuevas generaciones.

Hablar de la identidad santacruceña es hablar de Hugo Jiménez Agüero, de la obra literaria de Ana María Ibarrgoule, del arte de Verónica Corbalán, del trabajo de investigación de Fuentes y de la música de Héctor Gato Acuña, referentes que contribuyeron a preservar y fortalecer la historia, las tradiciones y la esencia de la provincia.

La cultura no pertenece solo al pasado. Vive en quienes crean, enseñan, investigan y comparten nuestra historia todos los días, manteniendo viva la identidad de Santa Cruz.

Este 29 de julio, La Opinión Austral rinde homenaje a quienes hicieron y siguen haciendo de Santa Cruz una tierra con identidad propia.