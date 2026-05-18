La declaración de amor de Andy Maligno a Daniela Pedone en Desorden en la Mesa

Se vivió un fragmento humorístico imperdible en el estudio durante la última transmisión.

Andy Maligno y Daniela Pedone recrearon una escena de la novela Amor en Custodia, protagonizada por Osvaldo Laport y Soledad Silveyra.

En la recreación hicieron la escena de necesito hacerte el amor, el meme viral de la novela.

El ida y vuelta escaló cuando ella le contestó “la tenés chica” y él cerró imaginando la reacción de la gente escuchando esto por la 92.9.

El programa es conducido por Andy Maligno y Daniela Pedone.

Lo podés ver en vivo los martes y jueves de 16 a 18 hs.

Se emite por los canales de Youtube y Twitch de La Opinión Austral y por FM Láser 92.9.