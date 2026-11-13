La delegación mexicana ya está en Río Gallegos para la gran velada internacional de boxeo

La delegación mexicana ya está en Río Gallegos y se prepara para ser parte de una gran velada internacional de boxeo. A través de un video compartido desde su llegada, los jóvenes deportistas dejaron un mensaje de cara a los enfrentamientos que se disputarán este jueves 12 de noviembre, desde las 20 horas, en el CEPARD.

La jornada contará con 13 combates y la participación de representantes de Santa Cruz, Tierra del Fuego, México y Chile, en las categorías menores, cadetes, juveniles y mayores. Una propuesta que reunirá a jóvenes talentos de la región y ofrecerá un intercambio deportivo internacional.