La diva eterna: Mirtha Legrand cumple 99 años

Este 23 de febrero, Mirtha Legrand celebra sus 99 años y lo festejará con una cena junto a su familia y amigos. En redes sociales, sus seguidores recordaron escenas inolvidables que la convirtieron en un emblema de la televisión argentina.

⠀“¡Carajo, mierda!” Uno de los momentos más virales fue un detrás de escena cuando, aún trabajando con Daniel Tinayre, explotó por errores en una grabación. La frase trascendió el contexto y terminó convertida en sello propio, repetida incluso por ella misma al aire.

⠀“¿Por qué mataste a tus padres?” En una de sus mesas más impactantes, sorprendió a Sergio Schoklender con una pregunta directa que quedó en la historia por el contraste entre su cortesía inicial y la crudeza final.

⠀“A esa”, con Pimpinela. En 1991 se animó a interpretar el hit junto al dúo, tras estudiar letra y gestos toda la noche. La mímica fue tan recordada que en 2025 volvieron a evocarla en su programa.

⠀El origen del sticker viral. Durante un almuerzo con Bandana, reaccionó con elegantes aplausos a un rap improvisado de Lissa Vera. Ese gesto se transformó en uno de los stickers más usados en WhatsApp.

A sus 99 años, la Chiqui sigue siendo sinónimo de honestidad, carácter y momentos inolvidables que marcaron generaciones.