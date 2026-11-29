La emoción de Matías Montesinos tras consagrarse campeón con Santa Cruz FC

Después de una temporada de esfuerzo y sacrificio, el entrenador celebró el título de la Primera C y destacó el compromiso de un plantel que nunca dejó de creer en el objetivo.

“El año pasado habíamos quedado ahí nomás de jugar una promoción o de salir campeón y se nos escapó en la última fecha”, recordó Montesinos, quien lleva dos temporadas al frente del equipo.

Con un grupo de entre 20 y 25 jugadores, el DT valoró especialmente a quienes, incluso con pocos minutos o lesiones, siguieron acompañando al equipo: “Es un grupazo”.

La emoción también tuvo un costado personal: agradeció a Santa Cruz FC por abrirle las puertas en la Liga de los Barrios y a su familia, especialmente a su esposa y a su padre, por acompañarlo en cada entrenamiento y jornada de frío.