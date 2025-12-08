La emoción de una vecina en la peregrinación a Güer Aike: “Pedimos por Argentina y nuestra provincia

🌄 “A las 6 de la mañana salimos. Somos servidoras del Santuario San Cayetano y todos los años venimos a acompañar a la Virgen”, contó Ester, vecina de Río Gallegos, durante la 45° peregrinación.

💙 Conmovida, compartió su deseo para este año: “Pedimos por la salud, por nuestra Argentina, por nuestra provincia… para que todo dé fruto, seamos mejores personas y tengamos fe”, expresó a La Opinión Austral.

