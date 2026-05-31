La Escuela de Cadetes de la Policía de Santa Cruz celebra 90 años de historia

En el marco del 90° aniversario de la Escuela de Cadetes de la Policía de Santa Cruz, Río Gallegos fue escenario de una jornada que combinó tradición, deporte y camaradería.

Las celebraciones comenzaron con el desfile institucional en el gimnasio del Colegio María Auxiliadora, donde participaron delegaciones de cadetes de Neuquén, Chubut, Tierra del Fuego y Santa Cruz.

Tras el acto, atletas y deportistas se prepararon para el Cross Trail aniversario, una competencia que reunió a corredores en distancias de 25, 15 y 7 kilómetros.

A pesar de las bajas temperaturas, los participantes fueron protagonistas de una jornada que destacó el espíritu de esfuerzo, disciplina e integración que promueve la histórica institución policial santacruceña.