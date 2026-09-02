La especialista Marcela Ojea explica las causas detrás del aumento de suicidios

LU12 Radio Río Gallegos entrevistó a Marcela Ojea, periodista, locutora, profesora y coautora del libro Hablemos de suicidio, para analizar la cobertura mediática y la prevención de esta problemática en el marco del Mes Amarillo. La entrevista se desarrolló tras la portada de La Opinión Austral sobre el aumento del 33% de suicidios en Santa Cruz y la cifra récord de 5.209 muertes anuales registrada en Argentina (un incremento interanual del 22,6%).

Durante la conversación, Ojea abordó la responsabilidad del periodismo frente a este flagelo de salud pública: “Durante mucho tiempo se creyó que si hablábamos de los suicidios en los medios de comunicación podíamos generar imitación. Los medios de comunicación pueden ser un recurso muy importante para prevenir si hablamos con propiedad del tema, si damos pautas de alertas, si problematizamos entornos a los suicidios y contamos de que son multicausales”.

Asimismo, la autora explicó el impacto de los factores socioculturales, las brechas de género y las dificultades económicas: “Las crisis agravan las situaciones sobre todo cuando son largas. Esa incertidumbre genera muchísima ansiedad en la sociedad y se profundizan los casos de suicidio”. Profundizando en la conducta de quienes atraviesan estos momentos, destacó: “Un suicida es una persona que quiere dejar de sufrir, no quiere dejar de vivir, quiere dejar de padecer”. Por último, la periodista detalló las pautas de tratamiento responsable que deben adoptar los comunicadores: “Tratar de resguardar la identidad de las personas, evitar contar los métodos que se utilizaron y no acotarlo a una única causa. Debemos contar que la gran mayoría de los suicidios están asociados a la depresión y la depresión es una enfermedad que se puede tratar y que se puede superar”.

Líneas de asistencia y ayuda:

Línea 135 (CABA) / 0800 345 1435 (Nacional): Centro de Asistencia al Suicida.

Fundación GPS (Río Gallegos): Grupo de Prevención contra el Suicidio (@gps.rgll en Instagram/Facebook).

Ante situaciones de riesgo inminente, acudir al centro de salud u hospital más cercano.