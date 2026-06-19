La Estación Experimental Agropecuaria de Santa Cruz celebra 41 años

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La Estación Experimental Agropecuaria (EEA) Santa Cruz conmemoró su 41° aniversario destacando más de cuatro décadas de aporte al desarrollo científico, tecnológico y productivo de la provincia. Desde 1985, la institución acompaña a productores, comunidades, organismos públicos y organizaciones mediante la generación de conocimiento, la innovación y la transferencia de tecnologías adaptadas a las características del territorio santacruceño.

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