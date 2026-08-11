La familia Matulich espera la definición judicial sobre la condena por la muerte de Brianna

La familia de Brianna Matulich atraviesa una nueva instancia judicial luego de la condena a 12 años de prisión efectiva para Esteban Adrián González por el homicidio de la adolescente de 17 años.

Jorge Matulich, padre de Brianna, aclaró que la familia todavía no recibió una notificación oficial sobre la fecha en que el Tribunal Superior de Justicia resolverá el recurso de casación presentado por la defensa de González, que busca reducir la pena.

Brianna murió tras ser atropellada en la Autopista 17 de Octubre, el 31 de diciembre, mientras que su hermana también resultó atropellada en el mismo hecho.

“Aún no tenemos notificación fehaciente de parte del Tribunal Supremo de Justicia con una fecha fijada para resolver el recurso de casación”, expresó el padre de Briana en sus redes sociales.

La familia deberá continuar siguiendo el proceso judicial mientras espera una definición sobre la condena. Durante la entrevista también se destacó el desgaste que implica para los familiares sostener durante años una causa judicial, atravesar distintas instancias y esperar que una sentencia quede firme.