La felicidad de Ariel y Yamila: el sueño del terreno propio

Ariel y Yamila, junto a sus tres hijas, fueron una de las 26 familias adjudicatarias de terrenos del IDUV en el barrio 22 de Septiembre de Río Gallegos. “Estamos contentos, lo esperábamos hace un montón. Es para ellas, lo hacemos para las nenas”, contó Ariel, panadero, quien destacó el esfuerzo realizado durante años de trámites y papeleos.

La pareja actualmente vive en un alquiler y ya piensa en comenzar a construir para cumplir el sueño de la casa propia. “La idea es empezar con una piecita, dejar de alquilar y después ir agrandando poco a poco”, explicó Yamila. Ariel, entre risas, aseguró: “Hasta la piscina del perro no paro”. Una nueva etapa comienza para esta familia, con la ilusión de tener finalmente un hogar propio.