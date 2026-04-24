La ginecóloga Coralia Paredes compartió su trayectoria en Fuera del Aire

La doctora Coralia Paredes, egresada de la Universidad Nacional de La Plata en 2015, compartió su trayectoria y los motivos que la llevaron a elegir su especialidad.

Al buscar su residencia, eligió la ginecología porque era la única rama que integraba la cirugía, la clínica y la endocrinología en una sola disciplina.

Para la profesional, presenciar un parto y acompañar a las mujeres en el momento en que un ser humano llega al mundo es una experiencia hermosa e increíble.

Sin embargo, también reflexionó sobre los desafíos de su labor, señalando que comunicar diagnósticos difíciles es la parte más dura y estresante de la medicina.

Este momento se vivió en Fuera del Aire, un programa de streaming conducido por Dalma Vidal y Candela Márquez.

El ciclo se emite lunes, miércoles y viernes de 16 a 18 hs a través de los canales de Twitch o Youtube de La Opinión Austral y por FM Láser 92.9.