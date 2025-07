La hambruna en Gaza ya afecta a los corresponsales de guerra

La crisis humanitaria en Gaza alcanza niveles alarmantes: el fotoperiodista Bashar Taleb, corresponsal de France-Presse (AFP), confesó en redes que ya no puede seguir trabajando. “Estoy delgado y ya no puedo trabajar”, escribió. La hambruna no sólo golpea a la población civil, ahora también pone en riesgo a quienes documentan el horror.

Más de dos millones de personas enfrentan desnutrición severa, según la ONU. Aunque se han distribuido cajas con comida, expertos denuncian que su valor nutricional es mínimo: “una dieta vacía que provoca enfermedades”, advierten desde la London School of Economics.

AFP advirtió que, sin una intervención inmediata, “los últimos reporteros en Gaza morirán”. A pesar de tener salarios, no hay alimentos ni un sistema bancario funcional. “Nos negamos a verlos morir”, reclamaron sus compañeros.

#gaza #crisisalimentaria #periodismoenriesgo #laopinionaustral