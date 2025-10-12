La hija del rapero “Núcleo Aka Tinta Sucia” fue convocada a la selección sub 20

Núcleo aka TintaSucia, referente del rap argentino, compartió su emoción al enterarse de que su hija fue convocada para la Selección Sub 20 de Argentina.

“Yo siempre lo dije ‘Mai es de selección’, pero al ser el padre no suena muy objetivo… ustedes no saben cómo entrena y el sacrificio que hizo para llegar”, escribió el artista en X, celebrando el logro de su hija, arquera de Racing.

Pionero del hip hop nacional, Núcleo comenzó con el breakdance a los 13 años en Glew, y hoy suma más de 60 discos producidos desde su estudio El Triángulo Under. Con su último álbum “Joya” volvió al ruedo acompañado por la misma pasión que lo llevó a convertirse en leyenda del freestyle argentino.