La historia de “Dragones del Sur”: el regreso triunfal del Polivalente de Arte tras 12 años

En un móvil en vivo para La Mañana de LU12, el cronista Matías Fenelli reportó desde las inmediaciones del Polivalente de Arte tras el desarrollo del tradicional desfile de carrozas y comparsas por la primavera en Río Gallegos. Tras 12 años sin participar en la competencia, la institución educativa obtuvo el primer puesto en la categoría Carrozas con la obra titulada “Dragones del Sur”, realizada a lo largo de seis meses de trabajo por los propios alumnos.

Durante la cobertura se destacó la decisión adoptada por los estudiantes respecto al premio en efectivo de $4.000.000 obtenido por el triunfo. Los fondos se destinarán íntegramente a entidades y referentes de protección animal de la ciudad para cancelar compromisos económicos con profesionales de la salud veterinaria: “Ese dinero va a ir destinado a todo lo que tiene que ver con bienestar animal… Hay muchos tratamientos de diferentes veterinarias que han atendido a estos perros de la calle que obviamente están inconclusos en el pago”.

El desfile contó con la participación de 39 agrupaciones y una importante convocatoria de público en el centro céntrico de la capital santacruceña. El segundo lugar de la categoría correspondió a los alumnos de la Escuela N° 41 (Colegio San Benito).