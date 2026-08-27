La historia de Gisela Lepio: de cantar en el barrio Evita a brillar en “Es mi sueño

La cantante santacrueña Gisela Lepio conversó en Radio LU12 sobre su destacada participación en el programa “Es mi sueño” de El Trece, donde conformó un aclamado dúo junto al conductor Guillermo Andino.

Durante la entrevista, la artista repasó su emotiva historia de vida desde sus inicios en el barrio Evita de Río Gallegos, las clases gratuitas que le brindó Mickey Gallardo ante las dificultades económicas de su familia y sus primeros pasos profesionales en el programa de Ricardo Fort. Además, recordó sus años de gira internacional junto a Cristian Castro y Carmen Barbieri, así como su consagración en el certamen “Genios de la Argentina”.

Lepio también compartió valiosos consejos para las nuevas generaciones de artistas, remarcando la importancia del estudio y la disciplina por sobre la viralidad en redes sociales. Finalmente, la cantante anunció que se encuentra organizando una rifa nacional a través de su cuenta de Instagram (@giselalepio) para adquirir equipamiento de sonido propio y continuar desarrollando sus presentaciones independientes.