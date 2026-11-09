La historia de Marta que conmovió al papa León XIV en el Cottolengo Don Orione

Marta Griselda Torres vive desde hace muchos años en el Pequeño Cottolengo Don Orione. Nació con parálisis cerebral, una discapacidad que le impide caminar y ver, y desde muy joven atravesó numerosas dificultades, internaciones y tratamientos.

Después de recorrer distintos lugares sin encontrar un espacio adecuado para vivir, llegó al Cottolengo, al que describió como “un faro de luz que iluminó mi vida”. Allí encontró un hogar donde fue recibida, querida y acompañada.

Conmovida por su historia y por el deseo de ayudar a otras personas, escribió un libro para transmitir un mensaje de esperanza: que quienes atraviesan situaciones similares sepan que no están solos y que tienen derecho a ser recibidos, amados y respetados.

Durante el encuentro con León XIV, Marta le entregó un ejemplar de su libro como agradecimiento por su visita. El Papa escuchó emocionado su relato y le respondió: “Su vida es un milagro de Dios”.

La Opinión Austral realiza una cobertura especial de la visita del Papa León XIV en Buenos Aires con @cami_fp y @moralesmlaura.