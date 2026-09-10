La historia de tragedias en las Torres de Comodoro Rivadavia tras el último suceso

Informe y análisis sobre la secuela de sucesos trágicos ocurridos a lo largo de casi tres décadas en el complejo habitacional Las Torres, ubicado en Comodoro Rivadavia. Durante la emisión del programa Desorden en la Mesa, los conductores abordaron la cronología de hechos fatales y graves accidentes registrados en el lugar desde 1996 hasta la actualidad.

El repaso histórico detalló los siguientes acontecimientos documentados en el edificio:

21 de febrero de 1996: El asesinato de Magda Ivonne Silva en el piso 12 de la Torre 6, crimen cometido por Marcelo Alejandro García, conocido como “el descuartizador de las torres”, quien “desmembró el cuerpo” y fue condenado a 14 años de prisión.

12 de noviembre de 1999: El hallazgo sin vida de Damián Millar debajo de la Torre 6, un caso caratulado como “muerte dudosa” donde su madre “continúa reclamando saber qué ocurrió”.

Junio de 2015 y septiembre de 2016: Siniestros por incendios en la Torre 6, destacando el del año 2016 en un departamento del segundo piso que obligó a evacuar la estructura y dejó al menos seis personas atendidas por inhalación de humo.

26 de julio de 2015 y 21 de diciembre de 2017: Fallas graves en ascensores. En 2015, cuatro adolescentes resultaron afectados por la caída de una cabina en la Torre 1. En 2017, María Isabel Miranda, de 55 años, falleció tras quedar atrapada entre el tercer y cuarto piso de la Torre 8 al descender el ascensor abruptamente.

Año 2026: El trágico hecho reciente que involucró la caída y pérdida de vida de un niño en el complejo.

Durante el informe, los integrantes del programa evaluaron los patrones temporales de estos acontecimientos y anunciaron que continuarán investigando la h