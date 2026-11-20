La historia detrás de Nancy Brophy, la autora que escribió cómo matar a su marido y fue condenada

En este segmento se repasa el caso de Nancy Crampton Brophy, una escritora estadounidense condenada por el asesinato de su esposo, el instructor de cocina Daniel Brophy, ocurrido el 2 de junio de 2018 en el Oregon Culinary Institute de Portland, Estados Unidos. Siete años antes del crimen, en 2011, Nancy había publicado en un blog de escritores un ensayo breve titulado “¿Cómo asesinar a tu marido?”, en el que abordaba posibles motivos y dificultades para cometer un asesinato sin terminar detenida.

Durante el programa se recorrieron los puntos centrales de la investigación y del juicio iniciado en abril de 2022 en el condado de Multnomah, Oregon. Se recordó que, tras la muerte de Daniel, quien tenía 63 años y recibió dos disparos, Nancy publicó un mensaje el 3 de junio donde lo despidió como su “esposo y mejor amigo”, mientras que las cámaras de seguridad registraron su vehículo cerca del instituto en un tramo clave de la mañana y la fiscalía planteó un móvil económico vinculado a dificultades financieras y pólizas de seguro de vida.

También se destacó que el juez Christopher Ramras excluyó el ensayo de 2011 como prueba para evitar un perjuicio indebido en el jurado, y que la defensa cuestionó la falta de una identificación balística concluyente y sugirió otras hipótesis, como un robo frustrado. En su declaración, Nancy negó haber matado a su esposo y sostuvo: “Sé que no entré al edificio porque no maté a Dan”. Finalmente, el 25 de mayo de 2022 el jurado la declaró culpable de asesinato en segundo grado con arma de fuego y el 13 de junio recibió una condena a prisión perpetua, con posibilidad de solicitar libertad condicional tras 25 años, luego de que el hijo de Daniel, Nathaniel Stillwater, hablara ante el tribunal sobre el impacto de la pérdida de su padre.