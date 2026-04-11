La indignación de las madres de las vícticas tras la nueva condena a Emilio Maldonado

La reciente sentencia de 11 años de prisión contra el exconcejal Emilio Maldonado generó un profundo malestar entre las madres de las víctimas, quienes cuestionaron la pena y el trato recibido durante la audiencia. “11 años es poco, son cuatro víctimas. Por dos le habían dado ya 16”, expresó una de ellas, reflejando el dolor y la bronca que persiste tras años de proceso judicial.

Además, denunciaron situaciones que consideran injustas: “Dicen que tiene cáncer terminal, yo lo vi perfecto… lo resguardan más a él que a nosotros los familiares. Cuando se leyó la sentencia no nos dejaron pasar”, reclamó otra madre. Las declaraciones evidencian la tensión y el impacto emocional que sigue generando el caso, en medio de un reclamo de mayor contención y justicia para las víctimas y sus familias.