⚖️ LA JUSTICIA AUMENTÓ LA CONDENA A 8 AÑOS POR LA MUERTE DE “COKITO” OYARZO
El Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz agravó la pena contra Jorge Vera y lo condenó a 8 años de prisión de cumplimiento efectivo por el homicidio de Rodrigo “Cokito” Oyarzo en Río Gallegos. Además, se le impuso 11 años de inhabilitación absoluta y 10 años de inhabilitación especial para conducir vehículos.
La decisión hizo lugar a los recursos de la fiscalía y la querella, que solicitaron recalificar el hecho como homicidio simple con dolo eventual. El fallo revocó la condena anterior de 5 años y rechazó los planteos de nulidad de la defensa, cerrando un capítulo clave del caso ocurrido en 2023 en la capital santacruceña.
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