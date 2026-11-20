La Justicia dio 10 días a la ANSES para frenar la retención sobre la pensión de Cristina Kirchner

En el programa La Mañana de LU12 se informó que la Justicia Federal de la Seguridad Social intimó a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) a dejar de aplicar una retención del 20% sobre la pensión que percibe Cristina Fernández de Kirchner por el fallecimiento del expresidente Néstor Kirchner. La resolución fue firmada por la jueza Karina Alonso Candis, titular del Juzgado Federal de la Seguridad Social número uno, quien fijó un plazo de 10 días para que el organismo previsional suspenda el descuento.

Según se detalló en el informe, la deducción había sido dispuesta por la ANSES para recuperar sumas que consideraba cobradas de manera indebida, pero la magistrada entendió que la medida cautelar que ordenó restituir la prestación no contemplaba la aplicación de ese recorte. En agosto, cuando volvió a percibir el beneficio, el monto bruto ascendía a 16.090.870 pesos, sobre el cual el organismo retuvo 3.218.175 pesos correspondientes al 20%.

Con esta resolución, la ANSES deberá suspender la retención —lo que permitirá que la exmandataria perciba alrededor de 3,2 millones de pesos adicionales por mes— y afrontar además el reclamo por los importes retroactivos desde el 24 de abril, fecha en que quedó firme la medida cautelar de restitución. Durante el comentario del caso en la emisión, también se señaló respecto del alcance de las modificaciones normativas que “no se puede normar de forma retroactiva” y que “los que ya están cobrando no pueden perder el derecho a eso”.