La Libertad Avanza convoca a un Congreso de la Juventud en Santa Cruz

La Libertad Avanza (LLA) organiza el Congreso Provincial de la Juventud, el cual se llevará a cabo en la ciudad de Río Gallegos el próximo 23 de octubre. Según se informó en la transmisión, la iniciativa “busca impulsar la participación política de las nuevas generaciones y formar nuevos cuadros dirigentes de cara al 2027”.

Durante el análisis periodístico, se remarcó el despliegue del espacio oficialista en comparación con otras fuerzas, señalando que “le está sacando una ventaja enorme a la Libertad Avanza a los otros partidos políticos” y que “están haciendo un trabajo con los jóvenes que otros partidos políticos más tradicionales parece que se los han olvidado”. En el programa se advirtió que los partidos tradicionales han quedado “aplacados” y no están haciendo la labor de base de apostar por las nuevas generaciones que la LLA viene realizando “desde hace por lo menos 4 o 5 años a esta parte”.

La jornada contará con la presencia del diputado nacional por Santa Cruz y referente provincial del espacio, Jairo Guzmán, además de la participación de dirigentes juveniles de distintos puntos del país y gestiones para confirmar la asistencia de figuras de peso en el plano nacional. La organización local está a cargo de Luana Chamorro, referente del partido en Río Gallegos, quien participó anteriormente del encuentro de juventudes realizado en Buenos Aires junto a Karina Milei.

Desde La Libertad Avanza precisaron a La Opinión Austral que las inscripciones se encuentran abiertas para toda la provincia. Se especificó que la propuesta representa “un espacio de participación federal y abierto, por lo que no es necesario pertenecer a La Libertad Avanza para sumarse”, y que la actividad será completamente gratuita. Asimismo, destacaron que los jóvenes son considerados “los principales protagonistas en la llegada de Javier Milei a la presidencia y los referentes clave en este movimiento a nivel nacional”.