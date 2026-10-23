La Libertad Avanza desembarca en Río Gallegos: la agenda de Iñaki Gutiérrez y Rocío Gómez

La Libertad Avanza ajusta los detalles para consolidar su armado territorial en la Patagonia mediante una serie de encuentros políticos programados para este fin de semana en Santa Cruz. La Opinión Austral confirmó que el referente nacional de la juventud libertaria, Iñaki Gutiérrez, arribará a Río Gallegos acompañado por Rocío Gómez, presidenta y referente nacional de la juventud de la fuerza política. La organización del evento está a cargo de la referente provincial Luana Chamorro, con la participación del diputado nacional y titular del partido en la provincia, Jairo Guzmán. Al respecto, Chamorro sostuvo que “buscamos que los jóvenes asuman un rol central y tengan una plataforma donde plantear los temas de fondo que hoy no forman parte del debate público provincial”.

La agenda principal iniciará el sábado con el Congreso Provincial de la Juventud, un espacio destinado a debatir lineamientos de formación política, estrategia territorial y problemáticas regionales, tras el cual los dirigentes se trasladarán a Comodoro Rivadavia para participar de un encuentro similar. Durante la emisión de La Mañana de LU12, los conductores analizaron la llegada de la dirigencia nacional recordando la anterior visita del espacio a la capital santacruceña y debatieron sobre la franja etaria a la que interpelan estas convocatorias políticas. En ese marco, se reflexionó sobre la receptividad de las propuestas en la juventud, la importancia de la lectura histórica y la necesidad de un análisis crítico del contexto socioeconómico familiar al momento de consolidar una postura política.