La Libertad Avanza ovacionó a Luis Petri en la Cámara de Diputados

📢 OVACIÓN A PETRI EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS 🇦🇷

👏 Bajo un fuerte aplauso y el grito de “Petri, Petri, Petri” desde los palcos, Luis Petri juró como diputado nacional por Mendoza durante la Sesión Preparatoria, en presencia del presidente Javier Milei.

🙌 En su camino hacia el estrado, el ex ministro de Defensa saludó con el brazo en alto y dedicó un pulgar arriba al mandatario y a quienes lo vitoreaban desde el palco presidencial.

📜 Al prestar juramento bajo la fórmula 2, Petri afirmó: “Por la Constitución Nacional, por la libertad de los argentinos, y bajo la protección de la Virgen del Carmen de Cuyo, ¡Sí Juro!”.

#politica #diputados #argentina #laopinionaustral