La Mañana de LU12: Santiago Aberastain y el proyecto para contraer deuda en dólares

Explicó que el monto representa “un techo” y que no implica necesariamente tomar la totalidad de la deuda, sino contar con una herramienta financiera para reactivar la economía provincial.

Según detalló, los fondos estarán destinados a obra pública y no podrán utilizarse para gastos corrientes ni aumentos salariales directos.

Aberastain sostuvo que la inversión en infraestructura permitirá mover la rueda económica, generar empleo, aumentar la recaudación y aliviar las cuentas provinciales para mejorar el bolsillo de los trabajadores santacruceños.

En relación al escenario legislativo, afirmó que el Gobierno mantiene diálogo con intendentes y distintos sectores para explicar los alcances del proyecto y consensuar el plan de obras que beneficiará a todos los municipios de Santa Cruz.

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