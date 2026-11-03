La madre de Gimena Extremador convoca a una marcha para impedir que su femicida quede libre

La madre de Gimena Extremador, víctima de femicidio en la localidad de Las Heras, encabeza un pedido de justicia y una nueva convocatoria comunitaria ante la posibilidad de que el único detenido y principal acusado por el hecho, Nelson Saldivia, recupere la libertad o pase a cumplir prisión domiciliaria. Saldivia, ex pastor evangélico y pareja de Gimena, se encuentra cumpliendo casi tres años de prisión preventiva sin que la cámara de justicia de Caleta haya determinado aún una fecha formal de juicio, lo que habilitó a la defensa técnica a solicitar el cese de su detención por el vencimiento de los plazos procesales. Gabriela, madre de la víctima y quien actualmente está al cuidado de sus tres nietos, expresó su profunda preocupación y bronca en las redes sociales ante la demora en los tiempos de la causa: “Cada día publicamos en las redes para pedir justicia, ya va a hacer 3 años del 17 de noviembre y no puede ser que todavía eh la cámara eh no haya puesto una fecha de juicio para evitar que eh bueno, este sujeto quede en libertad”. En relación con los motivos de su incansable pedido y el rol con la familia de su hija, remarcó: “Yo necesito una justicia para mis nietos para que mis nietos puedan estar tranquilos. Si yo no los tuviera a ellos, capaz que no sé, mi situación sería otra, pero mmm me tengo que levantar todos los días por ellos eh y tienen que ver que alguien está pidiendo justicia por su mamá. Hoy ellos no tienen a su mamá y yo necesito que el día de mañana por lo menos vean que alguien pidió justicia por su madre”. Además, anticipó las medidas administrativas y movilizaciones proyectadas para evitar que el acusado aguarde el proceso fuera del penal, señalando: “Voy a tocar todas las instancias, no voy a bajar los brazos a pesar que quiero quedarme durmiendo tirada con la angustia que tengo”, al tiempo que remató con un llamado directo al acompañamiento social: “Le pido por favor a la comunidad que me acompañen en esta lucha, que estén con nosotros en una marcha que vamos a hacer durante la semana”.