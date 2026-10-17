La Mona Jiménez recibió un homenaje histórico en los Martín Fierro de la Música

El ícono del cuarteto La Mona Jiménez, fue reconocido por su trayectoria tropical y su aporte a la música popular en la primera edición de los Premios Martín Fierro de la Müsica 2026.

A sus 75 años, Carlos “La Mona” Jiménez celebra seis décadas de carrera y deja en claro la huella que marcó en la música argentina.

La Opinión Austral, con cobertura especial en los Martín Fierro de la Música 2026 con los periodistas Fernando Zabala y Camila Ferrer Posse.