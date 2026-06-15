La Mona Jiménez hizo vibrar a la Scaloneta antes del debut

El ícono del cuarteto visitó la concentración de la Selección Argentina en Kansas City y llevó música, alegría y un momento inolvidable antes del partido ante Argelia.

La Mona compartió una charla con los jugadores, cantó sus clásicos y dejó un mensaje de confianza: aseguró que los campeones del mundo “van a ser de nuevo campeones”.

Julián Álvarez y Nahuel Molina sorprendieron al cantante al aparecer detrás de cámaras. El delantero le regaló una camiseta firmada y Lisandro Martínez se sumó imitando el clásico paso del artista.

Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Cuti Romero y varios integrantes del plantel disfrutaron del show y entonaron canciones como “Beso a beso” y “¿Quién se tomó todo el vino?”.

Uno de los momentos más virales fue ver a Messi agitando una camiseta al ritmo del cuarteto, en una postal que rápidamente recorrió las redes.