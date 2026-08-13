La Opinión Austral en AmCham Forum Energy 2026

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⚡️”La energía en clave federal” es el eje del AmCham Forum Energy 2026, una jornada que reune a funcionarios nacionales, gobernadores, empresarios y referentes del sector energético para analizar los principales desafíos y oportunidades de la agenda energética argentina.

👉Hidrocarburos, tarifas e infraestructura fueron algunos de los temas centrales de un encuentro que puso el foco en el desarrollo energético con una mirada federal.

📍 La Opinión Austral está presente en el lugar con las periodistas @moralesmlaura y @cami_fp

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