⚡️”La energía en clave federal” es el eje del AmCham Forum Energy 2026, una jornada que reune a funcionarios nacionales, gobernadores, empresarios y referentes del sector energético para analizar los principales desafíos y oportunidades de la agenda energética argentina.
👉Hidrocarburos, tarifas e infraestructura fueron algunos de los temas centrales de un encuentro que puso el foco en el desarrollo energético con una mirada federal.
📍 La Opinión Austral está presente en el lugar con las periodistas @moralesmlaura y @cami_fp
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