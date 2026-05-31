¡La Opinión Austral en Modo Mundial con premios en juegos!

El periodista deportivo Nicolás Boccalón salió a las calles de Río Gallegos para poner a prueba los conocimientos futboleros de los vecinos con una trivia especial por el Mundial 2026.

Los participantes respondieron preguntas sobre la Selección Argentina, Lionel Messi, Diego Maradona y el nuevo formato de la Copa del Mundo que contará con 48 selecciones.

El desafío final fue identificar a las dos selecciones sudamericanas que quedaron afuera del Mundial 2026. Quienes respondieron correctamente que fueron Chile y Bolivia se llevaron una camiseta como premio.

Entre risas, nervios y pasión futbolera, los vecinos demostraron cuánto saben del deporte más popular del planeta.