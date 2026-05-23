La Opinión Austral en Modo Mundial: la trivia dio nuevos ganadores

El periodista deportivo Nicolás Boccalón salió nuevamente a las calles de Río Gallegos para desafiar a los peatones con un juego de preguntas y respuestas sobre la Selección Argentina y la próxima Copa del Mundo a cambio de una camiseta.

Varios participantes fallaron inicialmente al confundir el retiro de Ángel Di María con el de Sergio Agüero.

Finalmente, un joven logró encadenar tres aciertos consecutivos al detallar las participaciones de Diego Maradona y el récord de Brasil, consagrándose como el ganador del desafío.