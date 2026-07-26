La Opinión Austral presente en la Expo Rural de Palermo

La Opinión Austral ya se encuentra en la Rural de Palermo, donde este domingo el presidente Javier Milei encabezará el acto central de cierre de la 138° edición de la exposición agroganadera más importante del país. La jornada genera gran expectativa entre productores, dirigentes y referentes del sector, que aguardan definiciones sobre las políticas para el campo.

El discurso presidencial estará marcado por los reclamos y pedidos del agro, con especial atención a los derechos de exportación, las retenciones y las posibles medidas para impulsar la producción.

Desde el stand de Santa Cruz, La Opinión Austral realiza una cobertura especial con todos los detalles de una jornada clave para el sector agropecuario.