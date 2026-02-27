La Opinión Austral salió a la calle para celebrar su 67° aniversario

En el marco de un nuevo aniversario, vecinos y vecinas de distintas localidades compartieron sus historias y su vínculo con el diario. Desde Río Turbio, Las Heras, Río Gallegos y hasta visitantes que hoy viven en Entre Ríos, destacaron la importancia de mantenerse informados sobre la actualidad local y nacional.

Muchos señalaron que hoy consumen noticias principalmente de manera digital, a través de la web y redes sociales como Facebook e Instagram. “Más que nada digital porque uno anda con el teléfono todo el tiempo”, contaron, aunque varios recordaron con cariño la época del diario en papel y los canillitas.

“Es un diario ícono de la provincia de Santa Cruz, lo han leído nuestros padres y abuelos. Sigue en vigencia y por muchos años más”, expresaron durante la recorrida, agradeciendo el contacto directo y el regalo por el aniversario.

Entre estudiantes, jubilados y trabajadores, hubo un mensaje en común: la necesidad de seguir informados y el deseo de que el diario continúe acompañando a la comunidad como lo hizo durante estas seis décadas y media.