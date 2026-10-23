La palabra de Gustavo Méndez sobre las peleas y la competencia en los Martín Fierro

En el marco de la entrega de los Premios Martín Fierro de Radio 2026, el periodista Gustavo Méndez dialogó con La Opinión Austral y se refirió a la competencia que atraviesa a la ceremonia de APTRA, asegurando que «este es picante porque todos quieren ganar. En la radio, los conductores y los periodistas lo viven con mucha competencia, mucha sangre». En ese sentido, reveló que en distintas ediciones le tocó presenciar discusiones entre colegas, señalando: «He visto putearse de mesa a mesa, literal, decirse cosas por lo bajo, mirarse mal. El que pierde, decir cualquier cosa. Así que este tiene un sabor especial, un sabor distinto». Consultado sobre las versiones de roces con sus compañeras de trabajo, descartó conflictos personales y aclaró que «Moria es lo más grande que hay. Con ‘Calle’ no tuve nunca un roce. Opinamos distinto. Si querés, ella tiene un pensamiento más ‘wandalista’ y yo soy más crítico de Wanda», haciendo hincapié en que «somos compañeros de laburo, nos llevamos bárbaro. Pueden haber vicisitudes o polémicas, pero siempre todo tiene un límite» para que el debate «quede ahí. Yo no me llevo los problemas a mi casa ni le planteo a un compañero o compañera algo personal». En relación con la disputa entre Luis Ventura y Damián Rojo, opinó que «a ‘Dami’ lo veo picante, tiene sus razones. Luis tiene las suyas también, hay que escuchar las dos campanas», añadiendo que «el tema son los modos. Hay que saber los modos de un lado y del otro» y deseando que la situación «se resuelva en paz». Por último, al dar su punto de vista sobre las críticas al cine y las opiniones sobre producciones nacionales, Méndez remarcó la diferencia con la crítica especializada al argumentar que «yo tengo 20 años en el Diario Perfil viendo series, películas, yendo a junkets de prensa internacionales y locales… Pero eso no me habilita a mí a ser crítico. Cada uno piensa lo que quiere», cerrando la conversación al definir a la radio como su «primer amor».