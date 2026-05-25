“La Patagonia puede ser blanco de ataques terroristas”, advirtió el jefe de la Policía de Santa Cruz

El jefe de la Policía de Santa Cruz, Diego Agüero, aseguró que la Patagonia podría convertirse en objetivo de posibles ataques terroristas debido a la importancia estratégica de recursos e infraestructuras de la región. “El agua, los glaciares, el interconectado y las represas hidroeléctricas” fueron algunos de los puntos vulnerables que mencionó durante una entrevista en Canal 9 de Río Gallegos. ⚠️

Las declaraciones fueron realizadas en el marco de la presentación del primer Foro Patagónico de Seguridad Pública, un encuentro que reunirá en Río Gallegos a autoridades y especialistas para debatir sobre prevención y coordinación operativa en el sur del país. Desde la Justicia aclararon que no existe ninguna denuncia concreta ni información sobre amenazas reales, sino que se trata de análisis y ejercicios sobre posibles objetivos estratégicos.

#policiales #ataqueterrorista #santacruz #laopinionaustral