El jefe de la Policía de Santa Cruz, Diego Agüero, aseguró que la Patagonia podría convertirse en objetivo de posibles ataques terroristas debido a la importancia estratégica de recursos e infraestructuras de la región. “El agua, los glaciares, el interconectado y las represas hidroeléctricas” fueron algunos de los puntos vulnerables que mencionó durante una entrevista en Canal 9 de Río Gallegos. ⚠️
Las declaraciones fueron realizadas en el marco de la presentación del primer Foro Patagónico de Seguridad Pública, un encuentro que reunirá en Río Gallegos a autoridades y especialistas para debatir sobre prevención y coordinación operativa en el sur del país. Desde la Justicia aclararon que no existe ninguna denuncia concreta ni información sobre amenazas reales, sino que se trata de análisis y ejercicios sobre posibles objetivos estratégicos.
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