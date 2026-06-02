“La peor charla técnica del mundo”: revelaron secretos de la charla de Scaloni en la final de 2022

Lionel Scaloni no pudo completar la charla técnica previa a la final del Mundial de Qatar 2022 ante Francia y terminó quebrado emocionalmente, dejando una de las anécdotas más recordadas del ciclo campeón.

Jugadores como Dibu Martínez, Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Walter Samuel relataron que el entrenador intentó dar indicaciones tácticas, pero la emoción lo superó y debió pedir ayuda a su cuerpo técnico para continuar.

En el documental “El Método Scaloni”, los protagonistas recordaron el momento con humor y emoción, destacando que incluso otros integrantes del staff tampoco pudieron sostener el discurso en los minutos previos al partido.

La escena quedó como una de las postales más humanas del camino hacia la consagración argentina en el Mundial 2022, donde el equipo terminó levantando su tercera Copa del Mundo en Lusail.