La postura de Molina, González, Peralta y Mora sobre la situación judicial de Cristina Kirchner

En el marco de la conmemoración por el Día de la Militancia y el encuentro realizado en el NK Ateneo junto al exsenador Oscar Parrilli y el diputado nacional Carlos Castagneto, referentes del peronismo de Santa Cruz dialogaron con LU12 AM680 sobre la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner, el rol de la Justicia y el futuro electoral del espacio.

El diputado nacional Juan Carlos Molina llamó a reconstruir la “comunidad organizada” y sostuvo que la exmandataria es inocente, señalando que “con Cristina presa, con Cristina proscripta, hay una democracia de baja densidad”, al tiempo que reclamó un fallo anticipado de la ONU antes de las elecciones. Por su parte, el exsenador nacional Pablo González calificó la condena como “una sentencia política”, expresó su expectativa de que Naciones Unidas resuelva el año próximo para que pueda “someterse a la voluntad popular” y afirmó que la Corte Suprema debería ser revisada mediante conjueces o sometida a juicio político si no garantiza independencia.

A nivel provincial, el diputado Daniel Peralta recordó la conformación histórica del Ateneo Juan Domingo Perón en 1981 y planteó la necesidad de unificar fuerzas de cara al futuro: “No es tiempo de andar poniendo nombres delante de los programas, es tiempo de conformar un programa de gobierno”, advirtió al analizar los motivos por los que el electorado dejó de lado al espacio hace tres años. Finalmente, la diputada provincial Agostina Mora también alertó sobre una “democracia de baja intensidad” y vinculó la partidización judicial con el deterioro económico del país y el endeudamiento familiar en Santa Cruz, llamando a reflexionar sobre el modelo de país y provincia hacia adelante.