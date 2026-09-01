La provincia de Santa Cruz lanzó tótems de telemedicina para agilizar la atención en hospitales

El Gobierno de la Provincia de Santa Cruz puso en funcionamiento el nuevo sistema de telemedicina mediante la instalación de tótems digitales en hospitales, centros de salud y puestos sanitarios de todo el territorio provincial. La herramienta busca agilizar la atención a distancia, combinar consultas espontáneas con turnos programados y evitar el traslado interurbano de pacientes hacia localidades con mayor oferta prestacional.

Durante el lanzamiento simultáneo, el secretario de Estado de Políticas Sanitarias, Ricardo Coloccini, detalló la dinámica y la modalidad del servicio: “Es muy importante poder contar con esta herramienta porque de alguna manera vamos hacia lo que también la oferta en materia de salud se está disponiendo en este tiempo… La consulta es muy dinámica, es rápido lo que es la atención por la modalidad de guardia, el tiempo de espera es muy mínimo, está en el orden de un minuto o tres minutos”.

Asimismo, la plataforma cuenta con asistencia presencial previa para el control de signos vitales e incluye especialidades como cardiología, endocrinología, dermatología, diabetología, psiquiatría, pediatría y clínica médica. Toda la documentación resultante —recetas digitales, pedidos de análisis e interconsultas— se envía al correo electrónico del paciente o mediante la descarga directa vía código QR en pantalla.

El proyecto, adjudicado mediante un proceso de licitación pública por un monto estimado de 5.000 millones de pesos por un plazo de 36 meses, se mantendrá como una plataforma de soporte para especialidades de alta demanda, sin reemplazar el funcionamiento habitual de las guardias y las atenciones presenciales en los centros de salud.