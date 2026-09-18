La proyección del INDEC para Santa Cruz: por qué la población casi no crecerá hacia 2035

Las estimaciones de población del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) proyectadas hacia el año 2035 encendieron las alarmas sobre la dinámica demográfica de Santa Cruz. Según los datos estadísticos expuestos y analizados en La Mañana de LU12, la provincia experimentará una marcada meseta en su curva de habitantes, registrando variaciones mínimas en comparación con los censos anteriores. El caso del departamento Güer Aike resulta emblemático: se prevé que sumará apenas unas 150 personas respecto a sus niveles actuales en un plazo de nueve años.

Durante el debate periodístico se repasaron los factores que explican este fenómeno de estancamiento. Tras la fuerte oleada migratoria registrada entre los años 2000 y 2010, impulsada por el auge de la obra pública, la minería, la energía y la actividad petrolera, el dinamismo económico provincial perdió tracción. La desaceleración en la creación de empleo derivó no solo en el freno del arribo de trabajadores de otras provincias, sino también en el retorno de familias a sus lugares de origen, planteando un desafío estructural para el desarrollo e infraestructura de la región.