La querella valoró la condena a Cabrera: “Hay justicia y un poco de paz para la familia”

Tras la condena a prisión perpetua de José Daniel Cabrera Gallardo por el asesinato de Nelson Ariel Romero, el abogado querellante Cristian Arel destacó la contundencia de las pruebas y sostuvo que el fallo se ajustó a lo establecido por el Código Penal. “Estaba totalmente acreditado el plexo probatorio y jamás se violó ninguna garantía constitucional”, afirmó el letrado.

Arel también resaltó el trabajo de la Policía de Santa Cruz y la DDI durante la investigación y remarcó la importancia de haber actuado rápidamente tras la desaparición de Nelson. Para la querella, la sentencia representa un cierre esperado durante más de dos años: “Hay justicia y un poco de paz para la familia”.