La querellante Lorena Arias habló con LU12 AM680 sobre el juicio por el ARA San Juan

Lorena Arias solicitó una investigación urgente para determinar el origen del fuego en el Edificio Libertad y el posible impacto en archivos sensibles, tras un siniestro que afectó tres pisos de la Armada.

El incendio alcanzó áreas de Comunicaciones Navales y oficinas jerárquicas durante un fin de semana con guardia mínima, lo que generó sospechas y temor sobre la pérdida de documentación clave para el avance del juicio.

La querella mayoritaria se enteró del episodio por vías informales y ya pidió una confirmación oficial sobre qué materiales se perdieron, buscando evitar que el hecho interfiera con el desarrollo normal del proceso judicial.

Aunque gran parte de la documentación debería estar en sede judicial, Arias advirtió sobre la importancia de preservar cualquier expediente que pudiera surgir durante el debate oral, tras casi nueve años de trabas en la causa.

“Queremos una investigación seria”, remarcó la abogada a LU12 AM680, enfatizando que la prioridad absoluta es proteger la prueba y garantizar respuestas para las familias de los tripulantes del ARA San Juan.