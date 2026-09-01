La reacción de los hinchas ante el anuncio de retiro de Lionel Messi

A través de una carta manuscrita y una publicación en sus redes sociales, Lionel Messi anunció formalmente su retiro de la selección argentina tras 21 años de trayectoria en los equipos nacionales. Durante su carrera en el conjunto albiceleste, el capitán obtuvo una Copa del Mundo, dos Copas América, la Finalísima y una medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Sobre su salida de la selección, el propio futbolista manifestó en su mensaje en redes sociales que “siente que tiene que ya darle paso a alguien más”.

El anuncio generó reacciones entre los vecinos de Río Gallegos recolectadas por el cronista Nicolás Boccalon, así como repercusiones en torno a la propuesta de retirar la camiseta número 10. Durante el análisis del hecho, se repasó el recorrido del jugador y su vigencia a lo largo de las distintas etapas en el equipo nacional: “Messi en muchos aspectos lo superó a Maradona… superó a todos en todos los récords habidos y por haber”.

Asimismo, los testimonios en las calles reflejaron el impacto de la noticia entre los hinchas de distintas edades. Un joven entrevistado en la vía pública expresó: “Dejó una huella intachable en la historia del fútbol… el talento sin laburo no es nada y el talento con laburo es un milagro”. La partida del capitán cierra una etapa histórica de más de dos décadas en el seleccionado nacional.