La reacción de María Corina Machado al ganar el premio Nobel de la Paz 2025

“¿Hola, hablo con María Corina Machado?” —así recibió la líder opositora venezolana la noticia de que había sido galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025, minutos antes del anuncio oficial.

El Comité Nobel noruego la reconoció por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y su lucha por una transición pacífica hacia la democracia.

Machado se mostró emocionada: “No tengo palabras. Me siento honrada y agradecida en nombre del pueblo de Venezuela” y afirmó que el premio es un logro de toda la sociedad.

La política venezolana aseguró: “Estamos trabajando muy duro para lograrlo, pero estoy segura de que ganaremos”, destacando que este reconocimiento también representa al pueblo venezolano.